Un label international récompense la ville d'Anvers pour la gestion durable de cinq parcs

Cinq parcs et espaces verts de la province d’Anvers ont remporté un Green Flag Award, un prix britannique qui distingue les parcs attentifs à la gestion durable, a-t-on appris mardi.

C’est l’organisation GoodPlanet Belgium qui a importé le prix en Belgique afin d’honorer les parcs gérés de manière durable. Parmi les critères d’éligibilité, les parcs et espaces verts doivent être accessibles à tous, répondre aux besoins des visiteurs et partager les bonnes pratiques en matière de gestion durable.

"Le Green Flag Award fournit en outre un réseau de gestionnaires de parcs, de membres du jury, de travailleurs et de bénévoles qui peuvent s’inspirer les uns des autres et s’épanouir ensemble", souligne la responsable du projet, Anna Leonard.

Le prix a été lancé en 1996 au Royaume-Uni. Depuis, plus de 2000 parcs et espaces verts ont obtenu cette reconnaissance de par le monde. En Belgique, GoodPlanet Belgium a d’abord lancé le projet à Anvers, mais compte s’étendre l’année prochaine à Bruxelles et à la Wallonie.