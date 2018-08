Un kit de matériel scolaire tout neuf pour 130 enfants défavorisés

La rentrée scolaire approche tout doucement, et les rayons des grandes surfaces proposent déjà du matériel scolaire à tous les prix. Mais pour certaines familles, c'est encore trop cher. A Charleroi, l'asbl Un toit pour Domi a organisé ce samedi sa traditionnelle distribution de matériel scolaire flambant neuf pour des enfants défavorisés. Le principe est simple : la famille vient avec les demandes de l'école ... et les bénévoles distribuent gratuitement ce qu'ils ont a offrir. Marie-Claude Petit, la responsable d'Un toit pour Domi, nous détaille le kit : "Bics, crayons noir, crayons de couleur, gomme, fardes, sans compter un cartable, un sac de sport avec des baby-gym, et des boîtes à tartines. Des choses de base, mais qui ont un coût. Vous savez, on dit que l'école est gratuite, mais ce n'est pas vrai, elle coûte cher. C'est pour cela que nous aidons les gens. Nous faisons appel aux généreux donateurs, et ça nous permet d'offrir tout ceci".

Les familles sont belges ou primo-arrivantes. Et de plus en plus souvent, ce sont des femmes seules, confirme Brigitte Bouvy, une bénévole." beaucoup de mamans sont célibataires, ou divorcées. Elles viennent avec leurs enfants et on ne voit pas le papa ...Tout à l'heure, nous avons eu une dame avec 3 enfants. Pendant la journée, elle est en stage, et du coup, elle va devoir mettre ses enfants à la garderie. Tout ça a un coût, alors qu'elle fait justement une formation pour essayer d'avancer !".

Cette maman de deux enfants de 7 et 9 ans témoigne : "je suis très contente de cette initiative qui m'aide beaucoup ! L'école, ça coûte cher ! Entre 100 et 150 euros par enfant, sans compter les vêtements ! Et moi, je n'ai qu'un seul salaire ! ". Mohammed a 7 ans, il est venu chercher du matériel avec son petit frère de 5 ans. "j'ai pris un cartable et une boîte à tartines. Mon frère a pris un cartable et une gourde. Je suis content parce que ça fait des économies, on ne gaspille pas d'argent, et avec ce qu'on a économisé, on pourra manger".

Sandy Seiller est bénévole. "Il est important, dit-elle, que chaque enfant ait ses affaires pour la rentrée : "vous savez, les enfants, ça juge vite. marques, habits, ils repèrent tout. Ah, tu as eu quelque chose en seconde main ? Moi, ma maman m'a acheté quelque chose de neuf ...Ca joue beaucoup, il faut faire attention à ça".

L'asbl Un toit pour Domi est toujours en recherche de dons car chaque mois, elle distribue des colis vestimentaires, et foffre des cadeaux à la Saint-Nicolas et à Noêl. Elle cherche également des bénévoles. Si vous êtes intéressés, voici leur adresse mail : untoitpourdomi@gmail.com