La police Namur Capitale a saisi mercredi 1036 grammes d’héroïne et 99 grammes de cocaïne provenant d’une filière hollandaise, a-t-elle indiqué ce vendredi. Trois suspects ont été interpellés et placés sous mandat d’arrêt.

L’un des suspects est un dealer namurois, le second un trafiquant issu de la filière hollandaise et le troisième une personne non rentrée de congé pénitentiaire.

Des téléphones et de l’argent liquide ont également été saisis.