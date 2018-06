Un jeune homme tué au cours d'une bagarre devant la gare de Mons, l'auteur a été arrêté

Un homme a perdu la vie suite à une bagarre cette nuit en face de la gare de Mons, a indiqué le parquet de Mons, confirmant une information de RTL. L'auteur a été arrêté.

Un homme jeune de 19 ans de la région montoise, non connu de la justice et qui ne vivait pas en marge de la société, selon le procureur du Roi de Mons, Christian Henry, a été interpellé par un individu alors qu'il buvait un verre en terrasse face à la gare de Mons. Il était 23 h 30 environ ce lundi soir. L'auteur a exigé que le jeune lui paie un verre, ce qu'il a refusé. Une bagarre a éclaté. La victime a reçu plusieurs coups de couteau, au cou et au thorax.

Les secours ont emmené le jeune homme à l'hôpital où il est décédé vers 4 h et demie ce mardi matin.

Le procureur du Roi de Mons a indiqué que l'auteur avait été identifié et interpellé. Il s'agit d'un ressortissant nord-africain d'une trentaine d'années qui vit en Belgique depuis environ un an. Un juge d'instruction a été saisi pour fait de meurtre. Il entendra l'auteur dans la matinée.

La victime allait avoir 20 ans en septembre.