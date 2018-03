Un jeune Hainuyer retrouve un petit trésor lors d'une opération nettoyage, et le rend à sa propriétaire

Un joli geste d'humanité de ce premier week-end printanier a été épinglé par notre rédaction. Il s'agit de celui d'Adam, 10 ans, de Gosselies.

Le jeune adolescent a participé, comme 110 000 wallons et wallonnes, au grand nettoyage de printemps. Lors de l'opération, qui eut lieu à l'échelle régionale, le jeune garçon a fait une découverte parmi les détritus.

Un sac à main. Ce dernier, jeté impunément après un car jacking, était encore rempli. A l'intérieur, un petit trésor: bijoux, argent, montre ou encore carte de crédit.

Adam n'a pas hésité une seconde et a donc décidé de le rendre illico à sa propriétaire. Grâce aux documents d'identité présents dans le sac à main, Madame Kastelein, l'institutrice d'Adam à l'institut Saint-Joseph de Gosselies, a pu retrouver la personne en question. Elle viendra donc rechercher ses affaires (on s'en doute avec soulagement) cet après midi à l'école, déclare l'institutrice à Thomas Dechamps, notre reporter.

Adam trouve la chose on ne peut plus normale, s'imaginant "qu'elle a travaillé dur pour cela". Et d'être ravi de donner le bon exemple: "S'il y en a qui le font, peut-être que d'autres prendront exemple et le feront".