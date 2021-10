Un jeune Congolais venu étudier à l’UCLouvain arrêté dès son arrivée à Zaventem

Junior Masudi Wasso est arrivé en Belgique pour suivre des cours à l'UCLouvain. Mais ces douze derniers jours, il les a passés dans un centre fermé, en attente d'expulsion. Une arrestation "discrétionnaire" dénonce son avocate, qui a provoqué une certaine émotion au sein de la communauté étudiante. Une pétition circule d’ailleurs en ce moment du côté de l’université. Elle a déjà récolté plus de 5000 signatures. Quant à la Fédération francophone des étudiants, elle a demandé aux autorités universitaires de s’emparer du dossier ; la ministre de l’Enseignement supérieur ayant elle aussi été interpellée au sujet de cette affaire.

Les faits : Junior a 20 ans, il est congolais et a atterri le 18 septembre dernier à Zaventem avec un visa en bonne et due forme, son passeport ainsi qu’une autorisation de l’UCLouvain pour s’inscrire en faculté d’économie et de gestion. Mais lors d'un contrôle, les policiers ont estimé le motif de son voyage suspect.

"Je ne comprends pas, nous a-t-il répondu par téléphone. Je suis venu ici légalement, j’ai tous mes documents. Pourquoi je me retrouve ici ? C’est une arrestation arbitraire !"

Du côté de l’université, on confirme que l’inscription de l’étudiant congolais est bel et bien en ordre. "Nous sommes assez surpris, en effet, nous a confié Marthe Nyssens, pro-rectrice, en charge des droits humains à l’UCLouvain. Nous confirmons bien l’inscription de M. Junior Masudi Wasso (…) Sur base des informations dont nous disposons, nous nous demandons pourquoi son entrée sur le territoire belge a-t-elle été refusée ?"