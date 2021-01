Un instructeur d'escalade, condamné pour le décès d'un de ses élèves, à Hamoir

Un instructeur d’escalade vient d’être condamné pour le décès accidentel d’un de ses élèves. Les faits remontent à 2015, dans une carrière d’Hamoir.

L’instructeur encadrait un groupe d’élèves néerlandais. Pendant l’activité, il est informé que les adolescents doivent prendre un train une demi-heure plus tôt que prévu. Pour la descente, il décide alors d’emprunter une voie plus rapide mais plus dangereuse que celle initialement envisagée.

Six élèves descendent sans encombre, mais au tour du 7e, le nœud de cordée cède. Le garçon de 14 ans fait une chute de près de 18 mètres. Les services de secours sont immédiatement alertés, mais l’adolescent ne survit pas.

Le tribunal correctionnel de Tongres vient de condamner l’instructeur à 12 mois de prison avec sursis et à une amende de 600 euros. Il doit aussi dédommager la famille à hauteur de 65.000 euros. L’entreprise qui avait organisé l’excursion et ses dirigeants ont, eux, été acquittés.