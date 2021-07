Un incendie spectaculaire en cours à Gilly près de Charleroi, des pompiers blessés

Un spectaculaire incendie à Gilly, près de Charleroi. À 6 heures ce vendredi matin, le feu était maîtrisé mais pas encore éteint. Une cinquantaine d’hommes sont mobilisés. 5 d’entre eux ont été blessés, notamment après une chute d’une toiture qui s’est affaissée.

Pas de blessé signalé par contre du côté des habitants.

Plusieurs dizaines de pompiers sont toujours mobilisés sur place pour éteindre les derniers foyers. Ils devraient rester sur place toute la matinée

Tout un quartier a été évacué et une cinquantaine de personnes ont dû être relogées ont au centre de loisir de Lodelinsart. On ignore encore les causes de l’incendie.

Les pompiers ont été appelés sur les lieux hier soir : une entreprise a pris feu. L’incendie s’est propagé à d’autres bâtiments, parmi lesquels le hangar d’un brocanteur dont le stock est parti en fumée. Un incendie spectaculaire explique Michel Méan, porte-parole de la zone de secours Hainaut Est : "L’atelier du brocanteur était rempli de meubles, il est complètement parti en fumée. Nous étions inquiets aussi car il y avait une citerne avec 500 litres de gaz en bouteille. Il y a eu des déflagrations à plusieurs moments.

Une autre entreprise toute proche contenait aussi des bombonnes de gaz qui ont explosé".

Le plan communal d’urgence a été déclenché.