Grote #brand ter hoogte van #Bongaerts #Recycling - #Houthalen #Helchteren! Rook trekt ver over. Aanbevolen ramen en deuren gesloten te houden tot na de brand. Rook duidelijk zichtbaar tot in #Balen. Het #Europark is volledig afgezet en er is geen verkeer toegestaan. pic.twitter.com/NHoKGdOWyx