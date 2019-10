Un incendie détruit un hangar abritant du matériel dans une ferme de Dottignies

Un incendie s'est déclaré mercredi en début d'après-midi dans une ferme de Dottignies (Mouscron). Cinq corps de pompiers sont intervenus. Seul un hangar contenant du matériel a été détruit. On ne déplore aucun blessé.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés mercredi, peu après 13h00, qu'un incendie s'était déclaré dans une ferme implantée au "Clos de la Malcense" à Dottignies. Venant des casernes de Mouscron, Tournai et d'Estaimpuis ainsi que des arsenaux de Courtrai et Wevelgem (Flandre), deux autopompes, cinq camions-citernes, un camion-échelle et trois véhicules de commandement ont été envoyés sur place. "Le feu avait pris dans un des bâtiments de toute une série de hangars. Il s'agit d'un hangar contenant du matériel agricole. Celui-ci a été détruit. Les autres hangars n'ont subi que peu de dégâts. Peu après 13h30, nous étions maîtres de la situation et le feu était sous contrôle", explique le major Daniel Dherde, qui a dirigé l'intervention. On ignore pour l'instant l'origine de cet incendie.