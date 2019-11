Un immeuble évacué en raison d'un risque d'effondrement à Jodoigne

Un immeuble à appartements du centre de Jodoigne a été évacué samedi soir en raison d'un risque d'effondrement, a-t-on appris dimanche auprès de la zone de secours du Brabant wallon. Le bourgmestre a pris des mesures afin de vérifier la stabilité du bâtiment, a-t-il précisé à l'agence Belga.

Les pompiers brabançons ont été appelés à intervenir, samedi vers 22h30, dans un immeuble à appartements situé le long de l'avenue Fernand Charlot, un axe principal qui traverse Jodoigne en direction de Charleroi. "Des habitants ont expliqué y avoir entendu des craquements et vu leur télévision bouger. Nous avons par ailleurs constaté des fissures au niveau du carrelage, sur les sols des premier et deuxième étages", précise le bourgmestre Jean-Luc Meurice. Par mesure de précaution, le bâtiment a été évacué. "Deux ou trois familles résidant à cette adresse ont été relogées par des proches habitant dans la région. La Ville va requérir urgemment l'intervention d'un expert en stabilité, une démarche que compte parallèlement effectuer le syndic de propriété. Ces deux avis d'experts nous permettront d'établir s'il existe ou non un problème", ajoute le bourgmestre. Les pompiers ont interrompu l'alimentation électrique, sauf au niveau du rez-de-chaussée commercial occupé par le snack "Le Charlot". L'intervention des sapeurs jodoignois s'est terminée vers 00h30. Les policiers locaux ont apposé les scellés sur l'immeuble, y interdisant l'accès jusqu'à nouvel ordre.