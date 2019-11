Un homme violemment attaqué à l'arme blanche derrière la maison de la Culture de Tournai

Les faits n'ont été divulgués que ce mercredi par le parquet de Tournai. L'agression s'est produite la nuit de samedi à dimanche vers 00h30 le long de la Drève du Génie à Tournai. Située à l'arrière de la Maison de la culture, cette voirie fait la liaison entre la chaussée de Lille et la chaussée de Douai.

Alors qu'elle rejoignait à pied son domicile, la victime a été accostée par deux individus qui lui ont demandé une cigarette. L'intéressé a sorti de sa poche un appareil afin de leur rouler une cigarette. S'approchant de la victime, un des deux suspects l'a attrapé par la veste au niveau du cou et lui a dit : "maintenant, on va te braquer". Sortant un couteau de la poche de son pantalon, l'individu a placé la lame au niveau de la gorge de la victime. Celle-ci a repoussé son agresseur. Le second suspect est alors intervenu tenant en main un cutter dont la lame était sortie. Les deux agresseurs ont ensuite porté une douzaine de coups au niveau de la tête de la victime. Alors que celle-ci était au sol, les deux individus ont fouillé ses vêtements, l'ont dépouillée de ses biens, puis ont pris la fuite à pied dans une direction inconnue.

Un dossier, au niveau de l'information, a été ouvert auprès du Parquet de Tournai.