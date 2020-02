Un homme incarcéré par erreur à la prison de Saint-Gilles pendant 18 jours

Mustapha J., un Tunisien de 36 ans vivant à Bruxelles, a été pris pour un autre Mustapha J. et incarcéré à la prison de Saint-Gilles pendant 18 jours, a indiqué jeudi son avocat, Me Mehdi Abbes, confirmant ainsi une information de la Dernière Heure.

Il aurait été possible de rapidement distinguer les deux hommes puisqu'ils n'ont pas le même âge, pas la même nationalité et n'habitent pas la même commune en région bruxelloise. Or, aucune vérification n'a été faite, déplore l'avocat du suspect arrêté par erreur.

Un relevé d'empreinte aurait aussi permis de mettre fin au doute mais l'opération n'a pas pu être effectuée à cause d'une panne de l'appareil pour les prises d'empreinte. Egalement, les photos de l'individu recherché n'étaient plus dans son dossier. Elles auraient aussi permis de constater que le suspect arrêté ne correspondait pas à l'homme recherché par la police pour faits de vol avec violence, coups et blessures volontaires, port d'arme prohibée et séjour illégal.

Le véritable suspect des faits avait été interpellé en juillet 2017. En réalité, c'est lorsque la justice l'a convoqué pour une audience que l'erreur s'est produite. Une faute a été commise concernant une lettre du nom de famille. Le nom ainsi modifié correspondait à un individu habitant Bruxelles, et non Molenbeek-Saint-Jean comme le véritable suspect, plus âgé que celui-ci et d'une autre nationalité.

Le "faux" suspect n'avait pas reçu la convocation car il était à l'étranger, et a dès lors été condamnné par défaut à une peine de prison ferme. A son retour en Belgique, il a donc été arrêté en vertu du jugement et a passé 18 jours à la prison de Saint-Gilles avant que la justice ne s'aperçoive de l'erreur.