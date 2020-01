Un homme décède après une course-poursuite avec la police à Namur

Un homme est décédé cette nuit à Beez après une course poursuite dans les rues de Namur. L'information a été confirmée par la Parquet de Namur. "La police a été amenée vers 4 heures à prendre en chasse une voiture à partir du centre de Namur (rue de Gembloux). Il s'agissait de personnes qui avaient un agissement suspect", explique Vincent Macq, Procureur du Roi.

"Il y avait une personne dans la voiture et une sur le trottoir. Les policiers ont pris en charge ce véhicule. Il y a eu course poursuite dans les rues de Namur qui aboutit finalement tout près de Beez, à proximité de la carrière. La police a fait usage d'une arme à feu ; et la personne à bord du véhicule est décédé. Une enquête a été ouverte par rapport à deux types de fait. D'abord par rapport aux agissements suspects. L'autre aspect du dossier, c'est évidemment l'usage d'une arme à feu par la police. Et comme toujours dans ce cadre-là quand une personne est décédée, le dossier a été mis à l'instruction et qui est confié au Comité P".