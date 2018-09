Un homme avec un masque de la série "Casa de Papel" menace des élèves d'une école bruxelloise

Un homme masqué a pénétré lundi une école bruxelloise de l'enseignement secondaire et a menacé des élèves avec une arme à feu, indique mercredi le parquet de Bruxelles, confirmant ainsi une information du quotidien La Dernière Heure. Une information judiciaire a été ouverte. Le suspect qui portait un masque à l'effigie de Salvador Dali, comme dans la série populaire de Netflix "Casa de Papel", n'a pas encore pu être identifié.

L'incident s'est produit lundi peu avant 14h00 à l'athénée Léon Lepage situé dans le centre de Bruxelles. L'homme masqué a pénétré l'établissement et s'est rendu dans une classe du premier étage, où il a menacé des élèves et exigé d'emporter leurs plumiers."L'homme était muni d'une arme à feu et portait un masque dans le style de 'Case de Papel', qui a ensuite été retrouvé et saisi. L'arme à feu n'a toutefois pas pu être retrouvée. Nous ignorons donc s'il s'agit d'une arme réelle ou factice", indique le parquet de Bruxelles. L'homme a pris la fuite lorsqu'un enseignant est intervenu et il n'y a pas eu de blessé. L'auteur est activement recherché, mais pour l'heure, personne n'a été interpellé.