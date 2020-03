Le thermomètre descend rarement sous la barre de zéro cet hiver. Conséquence directe, dans le secteur du bâtiment : les équipes "tournent" quasiment comme d’habitude. Pas de congé forcé, ni de chômage économique. Les conditions météo ne sont pas idylliques pour autant. Le vent et la pluie nécessitent beaucoup d’attention et de flexibilité de la part des entrepreneurs.

Un hiver plus doux, des chantiers en avance - © C.L. Lorsqu’il s’est lancé, il y a dix ans, Christophe Vandenbosch passait une bonne partie de l’hiver loin des chantiers, devenus impraticables à cause de la neige ou du gel. "On sortait moins, l’hiver, les gens croyaient qu’on ne travaillait pas beaucoup !", sourit cet architecte montois. Aujourd’hui, il constate une forme de "lissage" des périodes de chantier. "Cela se répartit mieux qu’avant sur les différents mois de l’année. On peut étaler certaines choses, qui en principe ne pourraient pas être effectuées à ce moment de l’année, parce qu’il fait trop froid. Des poses de béton, de joints de ciment par exemple. On peut planifier des chantiers sur une plus longue période". Lors de préparations de chantier, de devis avec ses clients, les questions de météo, d’intempéries et de retards occupent également moins les discussions. "On se dit que ces soucis seront plus ponctuels".

Yannick Bastin - © C.L. Yannick Bastin confirme. Lui est entrepreneur, à Jurbise. Il ne met plus ses équipes au repos, en plein hiver. Pour l’instant, ni grosses gelées ni épaisse couche de neige à l’horizon : on travaille ! "On ne se plaint pas, loin de là ! Mais on ne se réjouit pas non plus", avoue l’entrepreneur. "La météo est vraiment incertaine. Peu de neige, peu de gel, c’est sûr ! Mais beaucoup de vent… Donc beaucoup de précautions à prendre". En ce moment, une équipe s’occupe exclusivement de la sécurisation des chantiers. "Ça prend beaucoup de temps, ça coûte beaucoup d’argent. Parfois, les tempêtes annoncées ne se produisent pas. En attendant, on a consacré du temps à la prévention. C’est la première fois en 8 ans que je dois autant sécuriser".

Un hiver plus doux, des chantiers en avance - © Tous droits réservés La pluie, omniprésente ces dernières semaines, l’oblige aussi à une très grande flexibilité. "On ne peut plus vraiment se fier aux prévisions. Alors quand le temps est trop changeant, on se réunit le matin à l’atelier, on regarde ensemble les prévisions de l’IRM pour les trois prochaines heures. Et on envisage les possibilités. Parfois on tente le coup, on envoie une équipe sur un chantier, mais la pluie peut se déclarer alors qu’ils sont en chemin. Parfois on a du travail d’intérieur. Mais le gros de notre business, ce sont des gros œuvres fermés, des villas, donc beaucoup de travail dehors…" Faire travailler ses hommes sous la pluie, "j’évite autant que possible ! Je sais que d’autres le font. Moi je pense que c’est une question de respect. C’est déjà un métier difficile, alors si on force les ouvriers à travailler sous la pluie, on ne va pas maintenir l’ordre longtemps…". La logistique s’apparente souvent à un casse-tête. "Cela nécessite de la compréhension et de la flexibilité de la part de l’équipe aussi". Mais financièrement, les résultats sont bons, c’est la bonne nouvelle. "On paie les factures, on réussit à bien s’organiser, pour aborder les prochains mois sans trop de stress".