Un habitant de Perwez condamné à 4 ans de prison pour tentative de meurtre

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mardi Michel J., un habitant de Perwez, à une peine de quatre ans de prison dont une de prison ferme. Le prévenu était poursuivi pour tentative de meurtre après avoir porté plusieurs coups de couteau à son épouse, le 12 novembre 2020 à leur domicile.

De violents coups de couteau

Depuis 2015, la victime avait déposé plusieurs plaintes contre le prévenu pour des faits de violence. Le jour des faits, l'homme était rentré ivre chez lui et lorsqu'une dispute a éclaté, il a pris un couteau de cuisine et lui a porté plusieurs coups, la traitant de "sale bête" et annonçant qu'il allait la tuer. Plusieurs plaies étaient superficielles, mais le médecin légiste qui a examiné la victime a indiqué que les coups de couteau avaient été portés dans des régions anatomiques réputées vitales. La dame est parvenue à quitter les lieux et lorsqu'elle s'est retrouvée dans la rue pour se réfugier chez des voisins, Michel J. a crié qu'il l'avait ratée, mais que ce ne serait plus le cas la prochaine fois.

La mémoire qui flanche

Le prévenu, qui avait bu environ trois litres de sangria, n'a pas nié les faits devant les enquêteurs et le tribunal correctionnel, mais a expliqué qu'il ne se souvenait de rien, à part d'un "couteau ensanglanté qui flottait dans l'air". Il a affirmé qu'il n'avait pas de souci particulier, alors qu'à l'audience, la présidente lui avait fait remarquer que lorsqu'on en arrivait à commettre des faits d'une telle violence, c'est qu'il y avait un sérieux problème. "Non, je ne pense pas", avait rétorqué le prévenu, niant l'intention homicide.

Le tribunal estime, lui, qu'il y a bien eu tentative de meurtre et souligne l'extrême gravité des faits. Un sursis est accordé pour le solde de trois ans à condition que le prévenu s'abstienne de toute consommation d'alcool et entreprenne un suivi psychologique régulier.