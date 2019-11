Un gymnase interactif installé à l'Athénée Royal de Fragnée: une première en province de Liège

Le premier gymnase interactif en province de Liège a été inauguré ce mercredi à l'Athénée Royal de Fragnée à Liège. Objectif: inciter les élèves à bouger, à se dépenser, mais pas seulement.

Cet outil numérique est né au Canada. La société Idema de Thimister en a installé une petite trentaine en Belgique jusqu'ici. Lü, c'est son nom, combine projections interactives géantes, éclairage et immersion sonore. Grâce à ses multiples fonctions et jeux, il permet l'activité physique mais aussi divers apprentissages. "Le système Lü rend n'importe quel support interactif, grâce à une caméra 3D, une projection et un système son et lumière qui vont amener une immersion complète dans l'interactivité.", explique Xavier Corman, sales manager Wallonie de la société Idema, "C'est vraiment un outil d'apprentissage qui va développer des compétences transversales et interdisciplinaires au niveau de l'enseignement, mais aussi des compétences personnelles. Les élèves sont constamment en mouvement, pour des activités à orientation sportive, mais aussi transversales avec des calculs, les élèves vont devoir lancer sur la bonne réponse, également des jeux de mémorisation ou des jeux de langue française ou de langues étrangères."

Reinette Guelfi est la préfète de l'Athénée Royal de Fragnée: "Les jeunes sont souvent dans le ludique, tout seuls face à leur écran. On s'est dit qu'en mettant cet outil à disposition de l'ensemble de nos étudiants, on allait développer la coopération, il y a des jeux par équipes, donc il y a un ballon par équipe. En plus, on court après le temps, parce qu'il y a aussi le chronomètre. L'interactivité de cet outil nous a aussi séduits. On peut également faire des maths. On peut également faire de la géographie. L'outil peut donner les consignes dans une langue étrangère… Les élèves brûlent plein de calories sans s'en rendre compte. Ils parlent entre eux alors que sinon ils sont chacun sur leurs GSM."