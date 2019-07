Un groupe de malvoyants à la découverte de la grotte Sainte-Anne de Tilff

S’engouffrer dans une grotte et l’explorer dans ses recoins les plus inaccessibles : c’est le défi que se sont lancé un groupe de malvoyants et de non-voyants… Accompagnés de passionnés de spéléologie, ils sont partis à la découverte de la grotte Sainte-Anne de Tilff, une "grotte école ".

La grotte Sainte-Anne, une "grotte école" relativement facile d'accès, permet ce genre d'activités - © RTBF

Baudriers bouclés et casques vissés sur la tête le groupe se faufile dans la grotte par une cavité étroite. Pas de grosses difficultés sur les premiers mètres, mais rapidement, ça se corse. " Attention, ça glisse et ici il faut bien se baisser ", prévient Romain, qui guide son binôme entre les roches. Pas de quoi effrayer la téméraire Valérie : " c’est vrai que ce n’est pas tout plat. Ça glisse, ça descend, ça monte mais en fait c’est assez agréable ", s’enthousiasme-t-elle.

J’ai d’autres sensations

Pour Valérie, l’exploration de la grotte Sainte-Anne passe par l’Ouïe et le toucher. " Sur ta droite, tu peux sentir une stalagmite un peu particulière. L’eau forme des petits bassins sur tout le long de la paroi ", lui décrit un guide. Du bout des doigts, Valérie effleure la concrétion. Elle constate : " il y a plein de stries et la texture est plus friable ". Mais que perçoit réellement la mal voyante de cette grotte sombre et accidentée ? " Je n’arrive pas à me représenter tout le dessin de la grotte ", explique Valérie. " Mais j’ai d’autres sensations. Avec les mains, les pieds, les sonorités, j’arrive à imaginer. Ce n’est sûrement pas tout à fait réaliste, mais c’est bien comme ça quand même. "