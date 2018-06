Un gros investissement est prévu pour la gare de Gembloux

Quatre millions d'euros seront en effet débloquer pour terminer complètement la gare d'ici cinq ans. Une annonce faite par le ministre de la Mobilité, François Bellot (MR), en visite jeudi à la gare de Gembloux.

Parmi les travaux de parachèvement prévus : la construction d'une couverture définitive au-dessus de l'escalier et l'escalator qui mènent au quai ; la capacité du parking vélo sera doublée pour accueillir 120 places sécurisées d'ici le début de l'année prochaine. Aussi : plus d'abris et d'auvents sur les quais, et un éclairage plus économique à base de leds.