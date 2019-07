Un gros chantier reprend ce lundi sur l'autoroute E411

Il s'agit de travaux de rénovation de la chaussée. La première phase entre Louvranges et Nil-Saint-Vincent avait commencé en avril, elle vient de se terminer. On va donc passer aujourd'hui à la deuxième phase.

On repart de là où on s'est arrêté à Nil-Saint-Vincent et on continue vers le sud, jusqu'à Thorembais-Saint-Trond, soit un tronçon de 8 kilomètres. 8 kilomètres sur lesquels la vitesse est réduite 70 km/h maximum mais aussi les bandes de circulation.

"A partir de ce lundi, et jusqu'au vendredi 02 août, on sera dans une phase de travaux préparatoires, explique Elodie Christophe, porte-parole de la Sofico qui réalise ces travaux. Là, la circulation sera réduite à 2 voies dans chaque sens mais uniquement en-dehors des heures de pointe. A partir du lundi 05 août, on va garder 3 voies de circulation dans chaque sens, avec la possibilité – vers Namur – de réduire la circulation à 2 voies, mais toujours en-dehors des heures de pointe."

On récupérera trois bandes normalement déjà la semaine prochaine, même s'il y aura quelques exceptions à certains moments vers Namur.

Les travaux vont aussi se concentrer sur la sortie numéro 11 Gembloux-Jodoigne. On va élargir les deux ronds-points qui sont situés de part et d'autre de cette sortie 11. Aujourd'hui et dans les prochains jours, ça ne devrait poser de problème, ce sera plutôt à la fin du mois d'août que la sortie 11 sera fermée.

La totalité du chantier E411 devrait être terminée pour la fin du mois d'octobre. Cela veut dire qu'elle sera toujours en travaux pour la rentrée des classes.