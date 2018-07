Un Français de 34 ans s'est noyé dans le canal à Hensies

Un Français originaire de Quivrechain et âgé de 34 ans s'est noyé, dimanche soir, vers 18h15, dans le canal reliant Hensies à Pommeroeul, dans la province de Hainaut.

L'homme, accompagné de plusieurs amis, s'étaient installés le long du canal. Il a sauté du pont situé sur le chemin du Trainage. "Il est remonté à la surface mais il a éprouvé des difficultés à nager. Les autres ont tenté de le secourir. Ils sont parvenus à l'atteindre mais ils n'ont pas eu la force de l'amener jusqu'à la berge", explique le bourgmestre d'Hensies, Eric Thiébaut.

Les services de secours sont rapidement arrivés sur place mais ils n'ont rien pu faire.

Ce n'est pas la première fois qu'une personne se noie dans le canal après avoir sauté d'un pont d'Hensies ou de Pommeroeul. "C'est évident très tentant avec cette météo mais rien que la baignade est déjà interdite dans ce canal", glisse Eric Thiébaut. "Et il est encore plus interdit de sauter du pont qui se trouve à 10 mètres du canal. C'est de l'inconscience. Il y a le risque de se mettre très mal au contact de l'eau à cause de la hauteur, il y a le risque d'hydrocution... Non, c'est vraiment très dangereux de faire ça et la preuve en est aujourd'hui avec ce dramatique accident."