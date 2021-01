Un fort Chabrol à Ramillies : L’homme était armé et a tiré à quatre reprises

Un fort chabrol a eu lieu ce mercredi soir à Ramillies. Il s’est terminé vers 1h30 sans faire de blessé. Un homme, armé s’était retranché chez lui. Tout a démarré en fin d’après-midi par un appel à la police d’une dame apeurée, il s’agissait de la mère de l’auteur du fort chabrol. Les parents de l’individu étaient dans l’habitation et leur fils menaçait de s’en prendre à eux. La police s’est rendu sur place et a réussi a exfiltré les parents. L’individu s’est retranché à l’étage. Les lieux ont été sécurisés et des unités spéciales ont été appelées en renfort. Marc Rezette le procureur du roi du brabant wallon détaille la soirée : " Des négociations ont été entamées mais les policiers se sont rendu compte que la personne était armée. Elle disposait d’armes qui n’étaient pas renseignées dans le registre des armes. On ne savait pas combien d’armes, il avait et de quel calibre. Il y a eu des tentatives de négociation mais il n’y a pas eu de résultat. L’individu a tiré à quatre reprises sans faire de blessé. Finalement l’homme a été intercepté vers 1h30 du matin".

L’homme a été privé de liberté ; il sera attendu ce matin par les services de police et présenté selon toute vraisemblance devant un juge d’instruction.