Un footballeur tournaisien décède d'un malaise cardiaque en plein match

Décès d'un footballeur tournaisien: Interview de Stéphane Durot, délégué des jeunes à... Pierre-Alexandre Notebaert, joueur de l’équipe d’Havinnes (Tournai), est décédé ce dimanche en plein match d’une malaise cardiaque, malgré les multiples tentatives de réanimation opérées par les services de secours. Le match de 3e Provinciale du Hainaut entre Herseaux et Havinnes B s’est terminé en catastrophe ce dimanche après-midi. Pierre-Alexandre Notebaert, joueur de l’équipe d’Havinnes, s’est soudainement écroulé après 10 minutes de jeu, tenant sa poitrine au niveau du cœur. Les autres joueurs ont immédiatement prévenu les secours. Un membre de l’équipe adverse, apparemment secouriste, a essayé de le réanimer au moyen d’un défibrillateur. Les secours sont arrivés sur place quelques minutes plus tard et ont continué la réanimation pendant près d’une heure, malheureusement sans succès.