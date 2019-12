Un food market ouvre ses portes dans l'ancien bâtiment de la CGER complètement rénové

C’est une rénovation de grande ampleur qui va bientôt s’achever avec l’ouverture d’un food market en plein cœur de l’ancienne CGER à Bruxelles. L’ancienne caisse générale d’épargne et de retraite a accueilli des milliers de clients à la rue du Fossé aux loups. Aujourd’hui, des appartements, des bureaux et des hôtels ont pris leur place et très bientôt 17 comptoirs de restaurant dans l’ancienne salle des guichets.

C'était un vrai puzzle pour faire fonctionner ensemble des architectures anciennes et contemporaines

C’est l’un des édifices emblématiques du centre de Bruxelles. En prenant de la hauteur. On découvre sa forme de fer à cheval, sa tour surnommée le presse-citron et ses toitures en cuivre reconnaissables entre mille. En tout, ce sont 5 bâtiments de plusieurs époques qui ont été rénovés de fond en comble, sur une superficie de 50.000 m². " C'était un vrai puzzle pour faire fonctionner ensemble des architectures anciennes et contemporaines. Pour créer aussi un lien entre les différents éléments. Pour faire cohabiter les logements, les loisirs comme le Food market, les hôtels et quelques surfaces commerciales et Horeca que nous avons ici " explique Rob Ragoen, responsable du projet chez Immobel.

Avec ses lignes élégantes, ses contrastes noir et blanc, la partie signée Alfred Chambon conserve son superbe cachet Art Deco. Tout a été fait pour mettre en valeur la création de l’architecte bruxellois. "Nous avons essayé de ramener plusieurs éléments comme ces éclairages, les numéros d’appartements. Ces casiers aussi, qui ne sont plus utilisés. Mais nous avons dû les enlever un par un, les rénover et les replacer. C’était des armoires administratives où étaient rangés tous les dossiers des clients de la banque CGER".

Un food market dans l'ancienne salle des guichets

Dernière étape de cette rénovation et non des moindres. La reconversion de la fameuse salle des guichets. Pendant des années. Les clients de la banque y ont fait la file pour déposer ou retirer de l’argent. Ils le feront désormais pour manger ! 17 restaurants sont en train d’installer leur comptoir. C’est là que qu’ouvrira le 14 décembre, le premier "food market" de la capitale ! " On aura ici des enseignes où il y a des étoilés mais qui vont faire des plats plus qu’accessibles, un mix complet entre Pizzas, burgers, asiatique, sushis, syro-libanais, etc. Tout le monde peut s’y retrouver, petits et grands avec des prix qui débutent à 3,50 euros. On commande au comptoir, on mange où on veut. Il y a 800 places assises ici."

Une microbrasserie reliée au bar central, une chocolaterie et un marché bio compléteront l’offre de cette halle aux saveurs qui conserve un maximum d’éléments de l’ancienne banque ! Comme cette impressionnante verrière en mosaïque du Val-Saint-Lambert ! "Des tas de gens racontent qu’ils sont venus ici avec leur papa et leur maman déposer 10 Francs belges. Cela fait partie de l’expérience. C’est un lieu unique.

Ouvert 7 jours sur 7 de 7 heures du matin à 23 heures Le food market, baptisé Wolf, espère attirer autant de Bruxellois que de touristes pour définitivement transformer l’ancien édifice bancaire en lieu de vie chaleureux.