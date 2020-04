Campine: un important feu de forêt ravage le domaine De Liereman, à Oud-Turnhout

Un important feu de forêt s'est déclaré mercredi soir dans le domaine De Liereman, à Oud-Tunhout, dans la province d'Anvers, indiquent les services de police locaux. L'incendie provoque un énorme dégagement de fumée, ce qui peut causer des nuisances aux riverains. Ceux-ci sont priés de garder portes et fenêtres fermées et de couper leur ventilation.

La police conseille d'éviter les environs afin de permettre aux pompiers de lutter efficacement contre l'incendie. Le domaine De Liereman était fermé aux visiteurs depuis lundi midi, en raison de l'activation de l'alarme rouge pour risque d'incendie très élevé instaurée dans toute la province d'Anvers.

Une extrême sécheresse sévit depuis plusieurs semaines, ce qui rend les zones naturelles très inflammables. La cause du brasier de mercredi n'est pas encore connue.

De Liereman fait quelque 500 hectares et est l'une des plus anciennes réserves naturelles de Belgique. S'y trouvent essentiellement des arbres, des landes et des marais. Elle abrite des plantes telles que la myrte des marais ou l'erica, ainsi que des espèces animales vulnérables, à l'instar du courlis cendré et de l'engoulevent d'Europe, deux espèces d'oiseaux, ou encore du crapaud calamite.