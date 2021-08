Un festival en plein air qui ne craint pas la pluie à Tour et Taxis

Entre deux gouttes de pluie et une rafale de vent, Sarah Carmen Velasco, chargée du sponsoring et de la coordination du Voo Movie experience, nous accueille à Tour et Taxis. Ce festival propose des séances de cinéma en plein air. Elle nous fait alors une visite guidée des installations et nous explique ce qui est mis en place en cas de mauvais temps.

Pas question d’annuler !

Tout est déjà installé pour la séance de ce soir. Les 150 transats sont dépliés, le grand écran allumé et la sono prête à diffuser. Il ne manque plus que les spectateurs et le beau temps. La météo est capricieuse ces dernières semaines. Pourtant, il n’est pas question pour les organisateurs d’annuler une seule projection comme nous l’explique Sarah-Carmen Velasco : "Il n’est pas question d’annuler, ni de déménager l’expérience. La disposition de cet espace ne nous laisse pas le choix. Qu’il pleuve ou qu’il vente, nous ne pouvons pas bouger d’ici. Vous avez une plateforme en bois, avec un écran posé de l’autre côté sur le gravier. Si on devait déplacer le cinéma, il faudrait enlever toute la plateforme en bois et bouger l’écran. C’est une bien trop grande logistique pour être envisagée".