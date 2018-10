Un facteur de bpost oublie un sac rempli de courrier devant une maison

"Je me suis interrogée sur cette présence du sac et je me suis permis de l'ouvrir en pensant qu'il s'agissait d'un colis pour ma maison", explique l'habitante. Sauf qu'il n'en est rien, à l'intérieur elle découvre le courrier de plusieurs rues voisines, prêt à être distribué.

Une "erreur humaine"

De son côté, bpost parle d'une erreur humaine. Il s'agirait d'un nouveau facteur qui aurait simplement oublié de récupérer le sac. L'entreprise publique reconnait par contre que la pratique de laisser le sac près d'une maison ou derrière une porte est courante. Cela évite au facteur de trainer plusieurs sacs à la fois. Mais cela se ferait à chaque fois avec l'accord du propriétaires des lieux.

Ici, il y avait d'ailleurs bien un sticker avec l'adresse de Catherine sur le sac. Celle-ci dément cependant avoir été contactée par bpost.

Par ailleurs, bpost explique aussi que ce genre de sac déposé en rue ne contient aucun courrier de valeur, comme des colis, des pensions ou des recommandés. Catherine est moins convaincue: "Dans les courriers, on trouve des données médicales, des données personnelles, des données bancaires."

La Boitsfortoise craint une certaine légèreté avec la vie privée des gens, ce que bpost conteste. L'entreprise a promis que le fameux serait récupéré le plus vite possible et le courrier bel et bien distribué dans la foulée.