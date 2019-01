Un expert en stabilité va procéder ce mardi à l'inspection du bâtiment d'Oxfam à Bomel

L'entrepôt textile et le magasin situé à l'étage sont fermés depuis samedi pour raison de sécurité. Le bâtiment a montré des signes inquiétant d'effondrement.

Des travaux de stabilisation ont été effectués mais la Ville de Namur attend le rapport d'expert pour autoriser l'accès aux locaux ainsi qu'à trois appartements mitoyens.

Pour l'association, l'entrepôt abrite le centre logistique provincial pour les magasins de seconde main. Alors si l'accès n'est pas autorisé rapidement, il faudra peut-être envisager un déménagement.

"C'est un bâtiment dans lequel on est depuis 20 ans et dans lequel on n'avait jamais remarqué de problème particulier, déclare Frédéric Van Hauteghem, le directeur-adjoint du département "seconde main" chez Oxfam. Cela dit, lorsqu'on a vu les fissures et les dégradations au niveau de la colonne, on a compris que la situation allait être sérieuse. On espère pouvoir rester dans le bâtiment par la suite. On y a toutes nos activités. Si toutefois on devait nous annoncer que le bâtiment ne permet plus une poursuite de nos activités ou que l'on doit procéder à des réparations avant de le réoccuper à nouveau, très probablement que l'on chercherait une solution dans la région pour continuer nos activités de stockage et de tri. Mais on ne va pas se précipiter, on va attendre d'avoir toutes les informations et les autorisations de la Ville et puis, on avisera et communiquera vers notre personnel d'abord, et la clientèle ensuite."