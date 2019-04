Un exercice de gestion d'une situation d'urgence sur le site de la HEPN à Namur

Cette opération a visée pédagogique était organisée par l'Administration provinciale de l'Enseignement et de la Formation (Apef). Elle a rassemblé des étudiants de la branche paramédicale de la HEPN, de l'académie de police provinciale, des écoles provinciales de sécurité civile (feu et aide médicale urgente), ainsi que de l'institut provincial de formation sociale (aide-soignants, qualification gériatrie).

Au-delà de la mise en pratique et des enseignements, cette simulation visait aussi à renforcer la cohésion entre les différents services d'intervention pour une meilleure prise en charge globale.

"Il est vraiment important de mettre nos aspirants dans ces conditions", a souligné Raymond Drisket, directeur de l'académie de police. "On apprend beaucoup de ses erreurs et c'est fondamental."

"Aujourd'hui, on a notamment remarqué que les communications de nos équipes étaient beaucoup trop longues", a-t-il ajouté. "Il est aussi important de prendre en compte l'ensemble de l'environnement dans lequel on se trouve. Or, certains sont tombés dans un effet tunnel et ont eu une vision trop restrictive de la situation."

Chaque service a ainsi pu établir des pistes d'amélioration après un long débriefing.

Une première opération de ce type avait déjà été organisée en avril 2018. Un second exercice est par ailleurs prévu dans l'après-midi.