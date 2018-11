Un étudiant de l'ULiège tente de revendre du matériel volé à l'institution

Un jeune homme a essayé de revendre du matériel audiovisuel volé à l'Université de Liège mercredi chez Cash Converters, a déclaré jeudi matin le parquet de Liège.

Plusieurs vols ont eu lieu dans un amphithéâtre de l'Université de Liège situé sur le campus du Sart-Tilman. Le premier s'est déroulé le 13 novembre et le second le 15 novembre. Les auteurs sont entrés par effraction dans le bâtiment avant de dérober du matériel audiovisuel d'une valeur totale de 2.220 euros. Un jeune homme, âgé de 20 ans, étudiant à l'ULiège, a été surpris durant la journée de mercredi chez Cash Converters où il a tenté de revendre le matériel volé. Il a alors été identifié et interpellé. Entendu, il a nié être le responsable des vols. Il a expliqué qu'il tentait de revendre la marchandise sous la contrainte. Il a tout de même été déféré au parquet de Liège.