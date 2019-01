Un espace pour les chiens en liberté s'est ouvert dans le parc Albert, à Molenbeek

Plus de 100.000 Bruxellois possèdent un chien. Mais les endroits permettant à l'animal de courir en liberté ne sont pas si nombreux dans la capitale. L'initiative de la commune et du gouvernement est donc plutôt bien accueillie.

Le parc Albert s'étire le long du boulevard Edmond Machtens, à Molenbeek. La commune et Bruxelles-Environnement se sont associés pour créer un espace où les chiens pourront courir librement, sous la surveillance de leur maître. Quelques propriétaires de chiens étaient invités jeudi à inaugurer l'endroit. Ils trouvent l'initiative utile.

"Nous avons un chien, que nous sortons quatre fois par jour. On aime bien de le voir gambade sans laisse et jouer avec les autres animaux. On trouve d'ailleurs ce projet une excellente idée."