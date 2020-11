Un environnement neuf pour la zone de Police Sylle & Dendre : un logo et un nouveau commissariat

Le nouveau commissariat central de la zone de police Sylle et Dendre est en chantier depuis le mois d’août dernier. Ce tout nouveau bâtiment, dont la construction devrait se terminer à la fin de l’année 2021, se situera sur la chaussée de Ghislenghien à Silly.

La zone de Police espère pouvoir y emménager au printemps 2022 : "C’est un investissement conséquent mais bien nécessaire pour notre zone de police", explique la présidente du Collège de police Jacqueline Galant. "Tous les services vont pouvoir être regroupés à l’exception des services de proximité, qui seront gardés au sein des communes. Les économies d’échelle réalisées nous permettront d’investir en conséquence dans de nouveaux projets pour servir au mieux, nos citoyens", ajoute la Bourgmestre de Jurbise.

La perspective de ce nouvel environnement réjouit Thierry Dierick, le nouveau Chef de Corps, arrivé depuis un peu plus d’un an maintenant : "Ce nouveau commissariat central va permettre d’assurer les services de manière plus optimale. En matière de communication entre les équipes aussi, tout va changer ! Les membres du personnel pourront compter sur un nouveau cadre, leur bien-être sera également renforcé".

Un tout nouveau logo

Puisqu’on va changer les murs, changeons également le visuel de la zone ont dû se dire les membres de la zone de police Sylle et Dendre qui ont également présenté leur tout nouveau logo (Voir ci-dessous). "Nous avons l’intention d’évoluer en matière de communication et la conception d’une nouvelle identité fait partie de notre stratégie", assure Thierry Dierick qui précise que "Cette nouvelle identité visuelle va permettre aux équipes de renforcer leur sentiment d’appartenance et les citoyens vont pouvoir s’identifier davantage à notre zone de police".

Il connaissait son sujet

Le concepteur du logo connaissait son sujet puisqu’il est "de la maison": "J’ai voulu représenter l’ensemble des communes de la zone" explique l’inspecteur Jean-Philippe Longfils. "Des monuments représentant chaque commune sont ainsi représentés. Il y a l’administration communale de Jurbise, le monument aux morts de Lens, les tilleuls de Silly, le clocher de l’église Saint-Nicolas à Enghien, la tour de Pairi Daiza pour Brugelette et l’avion de chasse Chièvres", décrit le concepteur du logo.

"J’ai aussi pensé au lion, le lion se retrouve dans le blason de beaucoup de communes. Il représente force et stabilité. Placé comme ceci, dans la symbolique, il veillera et protégera nos citoyens", ajoute-t-il.