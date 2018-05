Un enfant perd la vie dans un accident impliquant un camion à Kortenberg

Un camion a percuté plusieurs voitures et fini sa course dans la façade d'une banque vendredi matin sur la chaussée de Louvain à Kortenberg. Un enfant d'une dizaine d'années a perdu la vie dans l'accident, ont indiqué les pompiers. La phase communale du plan catastrophe a été déclenchée. Le chauffeur du poids lourd était toujours coincé dans son véhicule vers 11h30.

L'accident s'est produit vers 10h15 au croisement de la chaussée de Louvain et de la place communale de cette entité du Brabant flamand.

Le camion a percuté une dizaine de voitures avant de finir son parcours contre la façade d'un bureau de banque. Un enfant d'une dizaine d'années est décédé et un nombre non précisé de personnes ont été blessées. On ignore la gravité de leur état.

Les services de secours sont présents en force sur les lieux. Les causes de l'accident ne sont pas encore connues.