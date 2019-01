Un enfant de dix ans au volant d'une voiture en pleine circulation… un "buzz" qui risque de coûter cher

Un homme qui avait fait le buzz sur les réseaux sociaux grâce à une vidéo doit comparaître ce jeudi devant le tribunal de police. C'était au mois d'août dernier.

La vidéo montre un enfant assis sur les genoux d'un adulte au volant d'une voiture. L'adulte change les vitesses et actionne les pédales. Mais c'est l'enfant qui tient le volant. La voiture sillonne les rues d'Auderghem et de Watermael-Boitsfort. A l'arrière, un autre adulte filme et commente.

Postée sur Youtube en août 2018, la vidéo a été effacée en septembre. Entre-temps, toutefois, le parquet a pu identifier l'adulte et l'enfant. Ce jeudi, l'adulte se verra présenter la facture judiciaire de son comportement irresponsable. Il doit répondre d'un nombre élevé d'infractions de roulage : coup de téléphone et envoi de sms au volant, absence de ceinture de sécurité, conduite dangereuse... Un buzz qui risque de lui coûter cher.