Un endroit unique pour les malades du cancer dans le Namurois

L'Essentiel est un endroit où se poser, se confier, se faire dorloter et se « rebooster » dans ces moments très difficiles.

L'espace est ouvert à tous les patients et leurs proches, quel que soit l'hôpital où ils suivent leur traitement.

« C'est un espace d'accueil pour les patients qui leur permet vraiment de retrouver du bien-être physique et psychique, commente le docteur Bernard Willemart, responsable du service d'oncologie à la clinique Sainte-Elisabeth. Outre l'accueil réalisé par 25 volontaires, il y a aussi des prises en charge de support (des massages, des soins esthétiques, des cours de revalidation…), de l'hypnose, des prises en charge de groupe, de la sophrologie, des groupes de parole… Les patients se retrouvent. Depuis le 11 mars et l'inauguration du centre, nous avons en moyenne une centaine de patients. Ce centre est ouvert à tous les patients soignés dans le Namurois ou, de manière plus large, à tout patient namurois même soigné ailleurs. Nous visons vraiment le bénéfice du patient. »

Une participation symbolique de deux euros est demandée pour chaque activité.