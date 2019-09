Un emploi de complaisance au sein de la ville de Bruxelles? Philippe Close dément

Comment la cheffe de cabinet de Karine Lalieux à la présidence du CPAS peut-elle encore percevoir un salaire de la Ville de Bruxelles pour un tiers-temps ? Le tout assorti d’une voiture de société, dont son prédécesseur au même poste ne bénéficiait pas. De quoi susciter une interpellation musclée du chef de file du MR au conseil communal, David Weytsman.

"Cela contrevient totalement avec ce qui avait été décidé dans le cadre de la bonne gouvernance décidée par la précédente majorité. Ce genre d’opération ne se faisait pas sous la précédente majorité ! Et cela contrevient, en plus, aux objectifs de la majorité PS-Ecolo."

Réponse du bourgmestre, Philippe Close : "J’assume complètement ! C’est dans l’enveloppe de mon cabinet. J’ai là des missions particulières, que je lui demande de suivre. C’est notamment le suivi de la problématique du Parc Maximilien ou encore les chambres de consommation. Je considère que cette personne travaille plus qu’un temps plein. En permanence. Que sa rémunération n’a pas bougé par rapport au job qu’elle exerçait auparavant. Elle reste dans le même cadre budgétaire. Ce n’est pas un emploi de complaisance. Elle travaille en permanence, et même plus qu’il n’en faut".

David Weytsman aimerait savoir si d’autres personnes sont dans le cas. Il croit savoir que "oui".