Un drame évité de justesse sur un passage à niveau à Jambes (vidéo)

Le chargement du camion percute ensuite la barrière qui se plie et vient obstruer la voie. Un train passe quelques secondes plus tard, percute la barrière à nouveau et s'arrête quelques dizaines de mètres plus loin.

"Le conducteur s'est arrêté après le passage à niveau, indique Frédéric Sacré, porte-parole d'Infrabel. D'habitude, ils continuent leur route et on ne les retrouve pas. En revanche, dans sa version des faits, il dit qu'il s'est arrêté avant le passage à niveau et qu'il a redémarré parce qu'il obstruait le carrefour précédent le passage à niveau. On voit sur les images que ce n'est clairement pas le cas. Il ne s'est pas arrêté et n'a visiblement même pas ralenti. On peut penser qu'il ne savait pas que le passage à niveau était filmé." La présence d'une caméra à cet endroit n'a pas pour but de surveiller la zone spécifiquement pour ce genre d'incident, insiste le porte-parole d'Infrabel. Il s'agit d'une caméra technique qui permet de gérer le réseau. Mais quand la police a appris qu'il y avait une caméra, elle a demandé les images.

Seuls les feux suffisent pour demander l'arrêt des véhicules

Ce passage à niveau comprend des barrières, un signal sonore et des feux clignotants qui deviennent rouges à l'approche d'un train. Ces feux sont d'ailleurs la seule indication légale du code de la route pour demander l'arrêt des véhicules. "Ici, la sonnerie retentissait depuis plusieurs secondes et la barrière se baissait déjà, précise Frédéric Sacré. On ne peut pas affirmer avec certitude qu'il est passé intentionnellement mais il y a au minimum une négligence. À l'approche d'un passage à niveau, on est censé ralentir, redoubler de prudence comme à l'approche d'un carrefour où on n'a pas la priorité. Cela n'a clairement pas été le cas ici." Heureusement, les conséquences ne sont pas très graves. Il n'y a pas de dégâts au train en lui-même ni de blessé mais cela aurait pu être plus grave si la barrière s'était trouvée au niveau de la cabine du conducteur du train. En revanche, la barrière du passage à niveau est évidemment à remplacer.

On ne sait pas si le conducteur sera poursuivi, mais Infrabel se retournera évidemment contre son assurance pour obtenir réparation de la barrière. Suite à cet incident, le train a été immobilisé pendant 40 minutes ce qui a eu des conséquences en cascade sur le réseau et la ligne de train Namur-Dinant. Infrabel précise qu'elle diffuse la vidéo à des fins de sensibilisation, pour rappeler les graves conséquences que ce genre d'acte peut engendrer.