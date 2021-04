Un donateur anonyme offre 200 repas au CPAS de Jodoigne

Un membre d’une fondation reprise dans la Fondation Roi Baudouin, a pris en charge l’achat de 200 repas menus au WOK d’Ici (Jodoigne) dans le cadre de la crise sanitaire.

Brigitte Warzée (assistante en chef au CPAS de Jodoigne) :"Notre présidente a été contactée par un monsieur, qui souhaitait rester anonyme, et qui a expliqué qu’il désirait faire un don dans le cadre de la crise covid. Pour allier les difficultés rencontrées par les indépendants et les personnes à petit revenu, il a pensé offrir des menus à des personnes bénéficiaires, au sens large, du CPAS".

Le personnel du CPAS a dressé une liste de 200 bénéficiaires est allé chercher 200 menus qui ont été livrés par le CPAS à des personnes plongées dans la précarité.

Une touchante initiative solidaire

"Nous avons eu un retour très positif et émouvant de la part de nos bénéficiaires, explique Brigitte Warzée. Pour eux, qui n’ont même pas l’occasion d’aller au restaurant du wok, cela leur a paru exceptionnel. J’ai vu des personnes avec des larmes dans les yeux. Il faut se rendre compte que quand on a une famille de 6 ou 7 personnes cela fait le même nombre de menus. Et grâce à ce geste solidaire, chacun a reçu son menu qui était, en plus, délicieux et copieux".