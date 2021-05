Un "docteur" des arbres pour sauver le poumon vert de la ville d'Arlon

Erables, maroniers, cerisiers, les arbres sont nombreux à Arlon. Des arbres qui sont appréciés notamment quand il fait chaud, ils apportent de la fraîcheur en ville. Sans oublier leurs rôles de purificateurs au niveau de l’air ambiant.

Malheureusement, en milieu urbain, les arbres peuvent souffrir. Leurs fosses de plantation deviennent souvent trop petites et ils ne s'épanouissent pas bien.

À Arlon, la Ville a engagé un arboriste-grimpeur, deux jours par semaine, pendant six mois, pour venir au chevet des arbres.

David Lempereur (arboriste-grimpeur): "À la base je devais recenser tous les arbres de la ville d’Arlon, établir un cahier des charges pour les différentes interventions et former le personnel communal pour les tailles les plus simples. Et depuis quelques temps, on s’aperçoit que les arbres en ville souffrent. Pour le moment j’ai donc un rôle d’information et de réflexion auprès de tous les services pour réfléchir à ce que l’on pourrait faire pour améliorer la situation de l’arbre en ville".

Quels remèdes ?

"Nous pourrions augmenter les fosses, éviter les travaux au pied, explique David Lempereur. Pour les nouveaux arbres, nous devrions aussi augmenter les fosses, laisser suffisamment d’espace et penser au système racinaire avec de meilleures sols. Il ne faut pas oublier qu’en ville nous avons des sols contaminés par le déneigement et par les hydrocarbures. En plus, tout rentre dans le sol et nous n’avons quasi pas de matières organiques. Il est important également de recréer, pour certaines espèces comme le maronier, un sol comme celui que l’on trouve en forêt. On retire tout ce qui est tarmac et on ramène de la matière organique comme du broya ou d’autre matières qui, petit à petit, vont se décomposer et ramener des champignons en recréant la vie de l’arbre a en forêt".