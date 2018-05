Un dimanche d'activités sous le soleil en Belgique francophone

Outre le soleil et les terrasses bien orientées, de nombreuses activités attendent les Wallons et les Bruxellois ainsi que leurs visiteurs ce dimanche. Fête de l'Iris, Musée Kanal, Fête de l'Avenue de Tervueren et découverte de 10 sites du Service public wallon (SPW). Les citoyens n'auront que l'embarras du choix pour occuper leur dimanche.

La Fête de l'Iris se poursuit ce dimanche. Au programme du jour : du sport, des prestations artistiques en tous genres, Out! Village - le village LGBT mis sur pied par la Rainbow House, des foodtrucks, etc. La fête de Bruxelles, cœur de l'Europe, c'est aussi l'occasion de découvrir les institutions européennes à travers le Village de l'Europe, et d'y envoyer un SMS à destination de l'UE pour exprimer un souhait ou une suggestion.

Ce dimanche, le SPW ouvre une dizaine de sites au public pour exposer la diversité de ses métiers. À 107 mètres du sol, le centre de la Plate Taille aux Lacs de l'Eau d'Heure accueillera ainsi les visiteurs curieux de découvrir l'ouvrage hydraulique à cheval sur les provinces de Hainaut et de Namur. Le centre Perex, le laboratoire de Châtelet ou encore le site forestier de la Barrière Mathieu à Tenneville seront également accessibles, parfois sous réserve d'inscription.

Au musée ou en plein air

Le Musée Kanal - Centre Pompidou ouvre ses portes dès midi pour la deuxième journée consécutive de ce week-end d'inauguration, avec une entrée au prix réduit de 5 euros. Installé dans l'ancien garage Citroën, le musée d'art contemporain accueille une exposition alliant sculptures, installations, designs et projections.

Toujours à Bruxelles, c'est la 121ème Fête de l'Avenue de Tervueren qui se tient de 10 à 18h à Woluwé-Saint-Pierre. 250 stands répartis dans 5 villages à thèmes s'installent le temps d'une journée : chineurs, marchands ambulants, village communal, associatif et artistique, sport et jeunesse, et village international. De nombreuses activités sont prévues pour toute la famille, entre concerts, spectacles d'artistes de rue et brocante, la concurrence sera rude avec la Fête de l'Iris.

En province de Namur, direction Lustin où se tient la traditionnelle "vieille boucle". Un événement qui mélange course cycliste, rallye d'ancêtres et camping à l'ancienne. Plus d'informations sur le site officiel de la vieille boucle lustinoise.