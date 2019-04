Un deuxième refuge spécialisé à Chastre pour l'asbl Sans collier

Un nouveau projet pour l'ASBL Sans Collier, installée depuis l'an dernier près de l'autoroute E411 à Perwez... L'association veut rénover et agrandir ses anciens bâtiments de Chastre. Il s'agirait d'en faire un deuxième refuge complémentaire au premier, il permettrait d'accueillir tous les jours 80 chiens et chats. Des animaux âgés ou maltraités.

Un refuge aux missions complémentaires

"c'est nécessaire d'ouvrir de nouvelles structures car les demandes de prise en charge sont de plus en plus nombreuses", explique Sébastien De Jonge, le directeur de l'ASBL. "On voulait vraiment avoir une complémentarité dans nos missions, d'abord en proposant un lieu d'accueil spécialisé pour des animaux plus fragiles. Des animaux traumatisés suite à des saisies de maltraitances, suite à des faits graves de négligeance mais aussi des animaux plus âgés". Cette partie du refuge s'apparentera plus à un foyer. Des espaces sans cage, aérés pour que les animaux puissent se réadapter à une vie classique.

Une dimension sociale

Mais le projet a aussi une dimension sociale puisque Sans Collier veut offrir une solution aux personnes qui n'ont plus les moyens financiers de s'occuper de leur animaux de compagnie... Il s'agit donc d'éviter les abandons, comme l'explique Sébastien De Jonge. "On a une demande importante. L'année passée on a pris en charge plus d'une centaine d'abandons liés à des raisons financières. Pour nous, c'est vraiment dommage que des animaux se retrouvent en refuge uniquement pour ces raisons. Non seulement, ils prennent la place d'autres animaux mais en plus il y a l'aspect social...La personne qui doit abandonner son animal parce que elle se fait hospitalisée, parce qu'elle perd son logement, parce qu'elle ne peut pas payer une pension "classique" et bien on lui offre une solution alternative". Pour 1 euro symbolique par jour, l'ASBL prend en charge l'animal de compagnie, le temps que le propriétaire se remette sur pied financièrement.

Le coût de ce projet s'élève à un million 400.000 euros financés sur fonds propres, grâce aux dons que reçoit l'ASBL. La demande de permis a été déposée et Sans Collier espère commencer les travaux cet été. Et si tout va bien, le refuge pourrait ouvrir au printemps 2021.