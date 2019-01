Un détenu de la prison de Namur s'est évadé

Un détenu s'est évadé dimanche matin de la prison de Namur, a indiqué mardi le parquet. L'homme s’appelle de Christian Lefevre et est âgé de 39 ans. Il s'est soustrait à la vigilance de plusieurs agents pénitentiaires et a pris la fuite en direction de la gare de Namur. Au moment de sa fuite, il portait un pantalon blanc, un pull noir et une veste blanche (vêtements pénitentiaire).

La police judiciaire fédérale est chargée de l'enquête et recherche actuellement l'évadé.

Selon la porte-parole du parquet de Namur, ce détenu est qualifié de "détenu de confiance". Il travaillait comme cuisinier au sein la prison et a bénéficié de plusieurs congés pénitentiaires.

L'évasion s'est déroulée sans violence. Le parquet de Namur ne donne pas de précisions sur le contexte de l'évasion sauf que celle-ci ne s'est pas déroulée dans la cellule du détenu.