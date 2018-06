Un député MR accuse la Stib d'abandonner la lutte contre la fraude dans les bus

La Stib a-t-elle renoncé à chasser les fraudeurs sur son réseau de surface? Le député bruxellois MR Gaëtan Van Goidsenhoven en est convaincu: la société de transports délaisse le contrôle des titres de transports dans les bus et les trams. En particulier, Gaëtan Van Goidsenhoven s'étonne que les chauffeurs ne demandent même plus à voir les titres de transports, alors que les passagers sont tenus de monter à l'avant des véhicules: "aujourd'hui, il n'y a quasiment plus aucun contrôle pour des raisons de fluidité, explique Gaëtan Van Goidsenhoven. Mais je constate que dans les autres capitales européennes, on contrôle les entrées dans les bus. Sur le réseau De Lijn aussi. A la Stib, on y a renoncé. C'est un vrai problème car le nombre de fraudes va croissant". Le député d'opposition parle même d'une véritable politique d'abandon de la part des autorités bruxelloises.

"C'est totalement faux, réplique Cindy Arents (du service communication de la Stib). On augmente les contrôles, on a des équipes tournantes qui circulent sur l'ensemble du réseau de surface. Aux arrêts, dans les véhicules. Qu'il s'agisse du tram ou du bus. On n'abandonne pas du tout le réseau de surface au contraire".

Alors comment expliquer l'augmentation de fraudeurs pincés l'an dernier ( il y a eu, en 2017, 5,6% de fraudeurs lors des contrôles effectués sur l'ensemble du réseau au lieu de 4,15% l'année précédente) ? Pour la Stib, cette hausse est justement à mettre en rapport avec le renforcement et l'amélioration des contrôles.