Un député bruxellois N-VA se fait agresser en rue à Jette : "l'un d'eux m'a donné un coup de pied et un violent coup de poing au visage" (Vidéo)

Une vidéo devient virale sur les réseaux sociaux. On y voit le député bruxellois Mathias Vanden Borre (N-VA) se faire agresser par plusieurs individus dans le quartier Esseghem à Jette. Après des insultes et des intimidations, on peut voir sur les images, un jeune homme porter un coup au député, juste avant que la vidéo s’arrête. "Je me promenais en plein jour. Je remarque alors qu’il y a plusieurs jeunes qui commencent à me suivre en m’insultant ", explique Mathias Vanden Borre contacté ce mercredi matin par la RTBF.

"J’ai filmé, pour en quelque sorte, me défendre. Je leur ai expliqué que je suis parlementaire, que je ne cherche pas les problèmes. Ils m’ont ensuite encerclé, l’un d’eux m’a donné un coup de pied et un violent coup de poing au visage. Un autre jeune a tenté de me voler mon téléphone sans y parvenir. J’ai couru et ils ont continué à me suivre, même quand plein de gens se trouvaient autour de moi. À la fin de la rue, j’ai appelé la police qui est arrivée peu après", détaille le parlementaire bruxellois.

En incapacité de travail pour trois jours

Après un passage chez le médecin, ce dernier le déclare en incapacité de travail pour trois jours. "Physiquement, j’ai eu mal à la tête, j’ai eu les oreilles qui sifflaient, mais pour le reste, ça va. Cela pourrait être encore pire", tient à rassurer Mathias Vanden Borre. "Je suis juste un peu sous le choc. Je ne pensais pas être agressé comme cela en plein jour. Je ne comprends toujours pas la raison de cette agression", conclut-il. L’élu dit avoir déposé une plainte auprès de la police.