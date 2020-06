Un cycliste ivre agresse le bourgmestre de Hasselt

L’homme a continué à s’attaquer physiquement et verbalement au bourgmestre N-VA. Dirk Billion, collaborateur de la TV Limburg, a tenté une seconde interview, mais l’homme éméché s’est à nouveau immiscé dans les débats. L’équipe de tournage s’est ensuite rendue à la réception de l’office du tourisme pour le reste de l’entretien, mais l’agresseur a continué d’insister.

Devant la porte, l’homme s’est vu refuser l’entrée par des collaborateurs du bourgmestre. Après l’interview, Steven Vandeput est passé devant une équipe de policiers en civil, qui avaient été alertés par des passants. Le bourgmestre leur a alors raconté son histoire. "Je n’avais pas vu l’homme arriver et j’ai été complètement surpris", rapporte Het Belang Van Limburg. "Je ne déposerai pas de plainte, si on en reste là. Il arrive plus souvent que les gens veulent me parler, et si c’est fait correctement, ça ne me dérange pas. Ici, c’était différent et c’est pourquoi j’espère que cela ne se reproduira pas".