Un cursus complet en médecine à l'UMons, c'est le souhait du recteur Philippe Dubois

Sera-t-il possible d'être diplômé en médecine de l'Université de Mons ? Ce sujet est sur la table depuis 40 ans, mais la crise du Covid n'a fait qu'accentuer ce contraste. Actuellement, les étudiants n'ont la possibilité de suivre que leur trois premières années de bachelier à Mons, ils doivent ensuite terminer leur cursus à l'ULB, à l''UCLouvain ou l'Université de Liège. Et souvent, ils ne reviennent pas dans leur région natale pour exercer leur profession.

Ce scénario, Philippe Dubois, le recteur de l'université, n'en veut plus. Il souhaite créer un master en médecine pour éviter que les jeunes spécialistes ne s'envolent vers d'autres horizons. Une approche qu'il revendique depuis la crise du coronavirus : "Au cœur de la vague Covid-19, j'ai été invité comme les autres universités à encourager nos étudiants en médecine à se rendre dans les hôpitaux et dans les maisons de repos et de soins comme support. Mon constat a été très amer puisque comme nous n'avons pas cette habilitation en Master médecine, nous n'avons pas été en mesure d'aider directement ces hôpitaux et ces maisons de retraite."

Aurait-on pu sauver des vies grâce à ce master ?

Il faudrait des données chiffrées pour l'affirmer, mais le recteur de l'UMons est persuadé qu'on aurait pu améliorer la qualité de l'accueil et des soins : "J'ai lancé ce pavé dans la mare car je ne veux plus vivre ce que je viens de vivre. Ma maman est dans une maison de retraite et de soins, j'étais extrêmement tracassé car même en tant que recteur d'une des six universités de Wallonie-Bruxelles, je ne pouvais pas apporter mon aide, la preuve en est."

Créer ce master permettrait également d'améliorer la situation sanitaire du Hainaut. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. La pénurie des médecins est criante : 61% des médecins ont plus de 55 ans. Seuls 13% ont moins de 40 ans. Ajoutez à cela une espérance de vie réduite de 3 ans dans le Hainaut par rapport au reste de la Belgique. La mortalité hainuyère est supérieure à 17% de la moyenne belge : "Si le taux du Hainaut rejoignait celui de la Belgique, ce serait 2330 décès évités chaque année" appuie Philippe Dubois. Des chiffres qui donnent de la consistance à cet appel du recteur de l'UMons. Reste à savoir s'il sera entendu. C'est l'ARES, l'Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur qui doit se saisir du dossier et proposer un consensus au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles... Ce ne sera pas le cas avant deux ans au bas mot.