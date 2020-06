Un crâne humain découvert dans un cours d'eau à Hamme-Mille

Un crâne humain a été découvert, à la veille du week-end, par des bénévoles occupés à nettoyer un ruisseau à Hamme-Mille, dans l'entité de Beauvechain, a-t-on appris lundi auprès du parquet du Brabant wallon.

Des jeunes bénévoles de l'association écologique Aer Aqua Terra extrayaient des déchets de la Nethen, un affluent de la Dyle, lorsqu'ils ont mis au jour un crâne humain, vendredi en milieu d'après-midi. La police locale a aussitôt été alertée et l'intervention d'un médecin légiste a été requise par les autorités judiciaires, en cet endroit isolé et situé non loin de la rue de la Chaussée.

Selon les premières constatations du spécialiste, il s'agit du crâne d'un adulte décédé il y a un certain temps déjà, a précisé lundi la porte-parole du parquet brabançon, ajoutant qu'il a pu être déposé là par un animal ou après avoir été charrié par les eaux du ruisseau.