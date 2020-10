Un couvre-feu à 1h du matin envisagé en Wallonie

La nouvelle vient d’une réunion des gouverneurs de province. Un couvre-feu à partir d’une heure du matin est en discussion sur toute la Wallonie. Cette nouvelle mesure viendrait s’ajouter aux autres règles sanitaires qui visent à lutter contre la propagation du coronavirus. Les détails doivent encore nous être précisés. Mais il semble que les gouverneurs de province travaillent sur un renforcement des mesures sanitaires. La fermeture des cafés et des buvettes, comme à Bruxelles, est aussi sur la table. Mais rien n’a encore été décidé. Les gouverneurs attendent plus de nouvelles de la part du ministère de l’Intérieur avant de prendre une décision mais le scénario est clairement envisagé.

D’après le gouverneur de Namur, Denis Mathen, "on a effectivement discuté de cette question ce vendredi après-midi mais aucune décision n’a été prise. Je sors de cette réunion où on a convenu de demander plus d’informations au ministère de l’Intérieur. Cela pourrait prendre un peu de temps pour arriver à une décision mais ces jours-ci, tout change très vite alors on ne sait jamais quand la confirmation pourrait tomber."

Un couvre-feu à partir d’une heure du matin. Cela voudrait dire que plus personne ne pourrait se trouver hors de chez lui une fois cette heure passée. On imagine qu’une série d’exceptions pourraient être mises en place. Mais encore une fois, plus d’informations doivent nous être fournies prochainement.