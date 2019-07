Un couple de retraités liégeois transforme son jardin en camping pour migrants

Cours de dessin, babyfoot, concerts... Pascal et Nicole ont tout prévu. - © Eric Dagonnier

Pour leurs hôtes de passage, Pascal et Nicole sont aux petits soins : cours de dessin, babyfoot, concert... les migrants en voyage vers l'Angleterre découvrent un véritable havre de paix en région liégeoise.

Ruth est secrétaire et vient d'Addis-Abbeba. À 28 ans, elle tente de rejoindre l'Angleterre depuis 6 mois. "C’est comme de petites vacances, raconte-t-elle. On prend une douche, on dort et on lave notre linge. On est heureux de ce qu’ils font pour nous. Ils nous donnent leur maison et nous traitent comme leur famille."

Si l'on demande au couple la raison d'une telle initiative, c'est "parce que l'on a un grand coeur, répond d'emblée Nicole. On a mal pour eux, alors il faut le faire."